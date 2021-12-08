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Британія виділить додатковий мільярд фунтів для торгівлі з Україною

Середа, 8 грудня 2021, 18:57
 
unsplash

Британія додатково виділила мільярд фунтів на підтримку України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека", – написав він.

Зеленський додав, що таким чином загальна підтримка Британією України зросте до 3,5 млрд фунтів. 

Ймовірно, йдеться про роботу британської експорто-кредитної агенції на українському ринку. Торік за підсумками перемовин Британія погодилася надавати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

Половина з цих коштів повинні були спрямувати на спільне з Британією виробництво ракетних катерів для ЗСУ України.

Економічна правда

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Британія торгівля

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