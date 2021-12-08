Британія виділить додатковий мільярд фунтів для торгівлі з Україною
Британія додатково виділила мільярд фунтів на підтримку України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека", – написав він.
Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021
Зеленський додав, що таким чином загальна підтримка Британією України зросте до 3,5 млрд фунтів.
Ймовірно, йдеться про роботу британської експорто-кредитної агенції на українському ринку. Торік за підсумками перемовин Британія погодилася надавати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.
Половина з цих коштів повинні були спрямувати на спільне з Британією виробництво ракетних катерів для ЗСУ України.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua