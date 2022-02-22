Від чипів до деталей літаків: ЗМІ розповіли про можливі експортні санкції США проти РФ

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США підготували експортні санкції проти РФ, якщо вона продовжить вторгнення в Україну - Росію можуть позбавити величезної кількості низько- та високотехнологічних товарів американського та іноземного виробництва.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

"Адміністрація Байдена може позбавити РФ величезної кількості низько- та високотехнологічних товарів американського та іноземного виробництва, від комерційної електроніки та комп’ютерів до напівпровідників та деталей для літаків", - кажуть співрозмовники агентства.

"Ці заходи, деталі яких раніше не повідомлялися, є частиною комплексу санкцій щодо експортного контролю, які Сполучені Штати підготували, щоб завдати шкоди російській економіці, спрямовані на все, від лазерів до телекомунікаційного обладнання та морських товарів", - пише видання.

Зазначається, що санкції передбачають значне розширення списку продукції, для постачання якої до Росії постачальники зобов'язані отримувати ліцензії від уряду США, пише агентство.

При цьому, при розгляді заявок на ліцензії США слідуватимуть політиці відмови, тобто отримати дозвіл можна буде лише в рідкісному випадку.

Reuters додає, що більшість чіпів виробляється на американському устаткуванні, що дає США важелі контролю за поставками електроніки до Росії.

Джерела додають, що кілька російських компаній, які внесені до списку кінцевих військових користувачів, можуть потрапити в чорний торговий список.

"Адміністрація Байдена також планує розширити перелік продуктів, які перед відправкою до "кінцевих військових користувачів" мають отримувати дозвіл від влади", - резюмує агентство.

Білий дім і Міністерство торгівлі, яке контролює експортний контроль США, не відповіли одразу на запити про коментарі.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Раніше в Білому домі анонсували, що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

Економічна правда