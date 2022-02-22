Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі – опитування ЄБА

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Майже 90% керівників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціаці заявили, що продовжують роботу у звичайному режимі.

Про це свідчать результати експрес-опитування (більше 1000 представників українського та міжнародного бізнесу), проведеного ЄБА.

За результатами опитування, близько 70% компаній вже мають плани "Б" щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

15% повідомляють про готовність до релокації, але наразі залишаються в Україні та продовжують слідкувати за перебігом подій.

"Третина лідерів запровадила можливість віддаленої роботи для працівників, враховуючи нові загрози. Однак, варто відзначити, що більше половини членських компаній ще з початком пандемії запровадили таку опцію для своїх співробітників, тож це не є принципово новим рішенням.

Тільки 3% керівників бізнесів повідомили про виїзд за кордон, інші 11% - про від’їзд їхніх родин, втім деякі зробили це на вимогу головних офісів компаній", - кажуть в асоціації.

Нагадаємо:

Раніше 45% опитаних компаній заявили, що продовжуватимуть роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення.

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Економічна правда