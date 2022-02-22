Електропостачання у Щасті на Луганщині відновили

У місті Щастя на Луганщині після обстрілів відновили електропостачання.

Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

Також пресслужба ДТЕК Луганської ТЕС повідомила, що енергетики ЛуТЕС "готові та роблять все можливе, щоб відновити енергозабезпечення мешканців регіону". "Енергоблок №10 готовий нести навантаження та віддавати електроенергію в енергосистему України", – повідомили у ДТЕК о 10:30 ранку.

За даними Укренерго, на 12:20 енергоблок введено в роботу потужність 15 МВт.

Щойно ситуація в місті Щастя стабілізується та дозволить безпечно виходити на відкриту територію, розпочнуться ремонтні роботи з відновлення ліній електропередач, додали у компанії.

Нагадуємо:

Внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.

Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

18 лютого російські війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.





