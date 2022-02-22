Всі розділи
Укр / Рус

Електропостачання у Щасті на Луганщині відновили

Вівторок, 22 лютого 2022, 12:23 - Дана Гордійчук

У місті Щастя на Луганщині після обстрілів відновили електропостачання.

Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

Також пресслужба ДТЕК Луганської ТЕС повідомила, що енергетики ЛуТЕС "готові та роблять все можливе, щоб відновити енергозабезпечення мешканців регіону". "Енергоблок №10 готовий нести навантаження та віддавати електроенергію в енергосистему України", – повідомили у ДТЕК о 10:30 ранку.

За даними Укренерго, на 12:20 енергоблок введено в роботу потужність 15 МВт.

Щойно ситуація в місті Щастя стабілізується та дозволить безпечно виходити на відкриту територію, розпочнуться ремонтні роботи з відновлення ліній електропередач, додали у компанії.

Нагадуємо:

Внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.

Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

18 лютого російські війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

електроенергія війна Луганськ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Транзит газу через Україну продовжує знижуватися 21 лютого 2022, 09:50
"ГарПок" продав компаніям Ахметова і Коломойського електроенергії на 400 мільйонів з дисконтом 17 лютого 2022, 15:55
Україна на три дні від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі: причина 16 лютого 2022, 19:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті