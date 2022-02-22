Електропостачання у Щасті на Луганщині відновили
У місті Щастя на Луганщині після обстрілів відновили електропостачання.
Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
Також пресслужба ДТЕК Луганської ТЕС повідомила, що енергетики ЛуТЕС "готові та роблять все можливе, щоб відновити енергозабезпечення мешканців регіону". "Енергоблок №10 готовий нести навантаження та віддавати електроенергію в енергосистему України", – повідомили у ДТЕК о 10:30 ранку.
За даними Укренерго, на 12:20 енергоблок введено в роботу потужність 15 МВт.
Щойно ситуація в місті Щастя стабілізується та дозволить безпечно виходити на відкриту територію, розпочнуться ремонтні роботи з відновлення ліній електропередач, додали у компанії.
Нагадуємо:
Внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.
Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".
18 лютого російські війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.
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