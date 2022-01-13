Ціни на нікель піднялись до 10-річного максимуму на тлі зростання виробництва електромобілів

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Ціни на нікель зросли до найвищого рівня за останнє десятиліття на тлі зменшення запасів та нарощення виробництва електромобілів.

Про це повідомляє Financial Times.

"Нікель, який використовується у надзвичайно ефективних батареях для електромобілів, у середу зріс на 4% до 10-річного максимуму в 22 745 доларів за тонну, оскільки запаси на складах, дозволених London Metallic Change, зменшилися 51-й день поспіль", - пише газета.

У Китаї ж запаси цього металу опустилися до 4,86 ​​тис тонн, наблизившись до рекордного мінімуму.

"Ми починаємо бачити, як споживачі прокидаються і усвідомлюють наявні проблеми", - заявив глава трейдера Trafigura Джеремі Вейр, говорячи про критичний рівень запасів нікелю.

Зазначається, що нікель подорожчав на 12% за попередній місяць на тлі зростаючого попиту на електромобілі.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит на нікель може злетіти у 19 разів до 2040 року, якщо країни світу хочуть повною мірою виконати всі цілі Паризької угоди щодо клімату.

Нагадаємо:

Tesla Inc підписала свою першу угоду про постачання нікелю в США, обравши проєкт компанії Talon Metals Corp.

Економічна правда