Ціни на нікель піднялись до 10-річного максимуму на тлі зростання виробництва електромобілів
Ціни на нікель зросли до найвищого рівня за останнє десятиліття на тлі зменшення запасів та нарощення виробництва електромобілів.
Про це повідомляє Financial Times.
"Нікель, який використовується у надзвичайно ефективних батареях для електромобілів, у середу зріс на 4% до 10-річного максимуму в 22 745 доларів за тонну, оскільки запаси на складах, дозволених London Metallic Change, зменшилися 51-й день поспіль", - пише газета.
У Китаї ж запаси цього металу опустилися до 4,86 тис тонн, наблизившись до рекордного мінімуму.
"Ми починаємо бачити, як споживачі прокидаються і усвідомлюють наявні проблеми", - заявив глава трейдера Trafigura Джеремі Вейр, говорячи про критичний рівень запасів нікелю.
Зазначається, що нікель подорожчав на 12% за попередній місяць на тлі зростаючого попиту на електромобілі.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит на нікель може злетіти у 19 разів до 2040 року, якщо країни світу хочуть повною мірою виконати всі цілі Паризької угоди щодо клімату.
Нагадаємо:
Tesla Inc підписала свою першу угоду про постачання нікелю в США, обравши проєкт компанії Talon Metals Corp.
Економічна правда
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