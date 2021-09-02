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На дорогах України запрацює ще 21 комплекс автофіксації порушень ПДР. Адреси

Четвер, 2 вересня 2021, 17:55
 
фото: мвс

На автомобільних дорогах України 3 вересня запрацює ще 21 комплекс автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Telegram.

Зазначається, що 3 вересня прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, запрацюють на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей, а також у містах Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст.

Розташування приладів:

Вінницька область (5 приладів контролю "КАСКАД"):

  • на 294 км+619 автодороги М-21 прилад спрямовано у напрямку м. Вінниця (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 294 км+567 автодороги М-21 прилад спрямовано у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 371 км+527 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Хмельницький (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 404 км+377 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Вінниця (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 404 км+640 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Умань (обмеження швидкості 50 км/год).

Львівська область (1 прилад контролю "КАСКАД"):

  • на 685 км+309 автодороги М-06 прилад спрямовано у напрямку с. Долинівка (обмеження швидкості 50 км/год).

Чернігівська область (4 прилади контролю "КАСКАД"):

  • на 60 км+426 автодороги Н-07 прилад спрямовано у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 6 км+414 автодороги М-01-02 прилад спрямовано у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 43 км+993 автодороги М-02 прилад спрямовано у напрямку м. Чернігів (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 125 км+385 автодороги М-02 прилад спрямовано у напрямку с. Бобрик (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Полтава (3 прилади контролю "КАСКАД"):

  • вул. Європейська, 155 прилад спрямовано у напрямку вул. Автобазівська (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Світанкова, 14 прилад спрямовано у напрямку вул. Юрія Тимошенка (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Маршала Бірюзова, 32 прилад спрямовано у напрямку вул. Героїв-пожежних (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Миколаїв (2 прилади контролю "КАСКАД"):

  • просп. Героїв України, 20 прилад спрямовано у напрямку Київського шосе (обмеження швидкості 50 км/год);
  • просп. Богоявленський, 125 прилад спрямовано у напрямку вул. Старофортечна (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Харків (3 прилади контролю "КАСКАД"):

  • просп. Науки, 12, прилад спрямовано у напрямку просп. Незалежності (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Полтавський Шлях, 62-Б, прилад спрямовано у напрямку вул. Євгена Котляра (обмеження швидкості 50 км/год);
  • Білгородське шосе, 2, прилад спрямовано у напрямку вул. Дерев’янка (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Хуст (3 прилади контролю "КАСКАД"):

  • вул. Львівська, 157, прилад спрямовано у напрямку вул. 9-го травня (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Івана Франка, 165, прилад спрямовано у напрямку центра міста (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Волошина, 81, прилад спрямовано у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)

Наразі автоматично фіксують правопорушення 97 приладів контролю, які розташовані у містах Житомир, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Мелітополь, Харків, Черкаси, Чернігів, та Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Полтавській областях.

З картою розміщення комплексів можна ознайомитись на сайті МВС: https://cutt.ly/OWcmr1M.

Нагадаємо:

Ще 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України з 27 серпня.

Економічна правда

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