За рік Tesla збільшила чистий прибуток майже у вісім разів

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Автовиробник Tesla у 2021 році отримав 5,52 млрд доларів чистого прибутку (ріст у 7,7 разів) проти 721 млн доларів роком раніше.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Так, чистий прибуток у 4 кварталі виріс до 2,3 млрд дол - проти 270 млн дол за такий же період 2020-го.

При цьому, прибуток без урахування разових чинників - 2,54 дол на акцію.

Також повідомляється, що дохід компанії торік збільшився на 71% - до 53,8 млрд дол, а продажі авто - на 87%, до рекордних 936 тис.

Водночас у Tesla заявили, що її підприємства працювали не на повну потужність через проблеми у ланцюгах постачання.

"Наші підприємства працювали при неповному завантаженні через проблеми в ланцюгах поставок, які, ймовірно, збережуться до кінця 2022 року", - заявила компанія у листі до інвесторів.

Financial Times пише, що Ілон Маск Маск попередив інвесторів про те, що Tesla не буде виводити на ринок нові моделі - Cybertruck, Semi або Roadster - у 2022 році.

Компанія сконцентрується на збільшення виробництва існуючих моделей Model S/X і Model 3/Y.

Нагадаємо:

Американський виробник електромобілів Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.

Економічна правда