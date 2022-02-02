"Електронмаш" придбав депутат Київради Баленко – медіа

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Завод "Електронмаш" на аукціоні придбав засновник ритейлерської групи "Фуршет" та депутат Київради від "Євросолідарності" Ігор Баленко.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела.

27 січня Фонд держмайна на повторному аукціоні продав "Електронмаш" за 430 млн грн маловідомій компанії "Український імідж". У ході торгів ціна зросла у 6,5 раза від стартової.

"Український імідж" засновано в 2006 році в Києві. Займається діяльністю у сфері права. Компанія записана на Віолетту Глинянчук. Спільно з Валерієм Глинянчуком вона також володіє компанією "Укренергобудресурси", яка торгує нерухомістю на майданчику ProZorro.Продажі.

Глинянчук відмовилася відповідати на запитання видання, пославшись на зайнятість.

Три джерела на ринку нерухомості, знайомих із деталями угоди, повідомили Forbes, що "Електронмаш" купив засновник ритейлерської групи "Фуршет", депутат Київради від "Євросолідарності" та один із найбільших рантьє Ігор Баленко.

Йому належать столичні торгові центри "Променада Центр" та "Променада Парк" загальною орендною площею 59 тис кв. м та шість готелів у Камʼянці-Подільському, Трускавці, Києві, Запоріжжі, Бакоті Хмельницької області та в Царівці на Житомирщині.

Баленко заперечує купівлю "Електронмашу". "Я ніякого відношення до купівлі не маю", – відповів він.

Нагадуємо:

У 2008 році Київрада передала в оренду компанії Баленка "Господарник" під забудову 19 га Совських ставків.

Баленко планував збудувати там вісім житлових будинків загальною площею 120 тис кв. м. Це викликало протести місцевих жителів.

В результаті суд у лютому 2019 року розірвав договір оренди, повернувши ділянку місту.