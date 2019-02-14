Суд розірвав договір із забудовником Совських ставків у Києві

Столична прокуратура через суд домоглася розірвання договору оренди землі, укладеного із забудовником Нижнього каскаду Совських ставків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

Рішенням Господарського суду Києва в повному обсязі задоволено позов столичної прокуратури до ТОВ "Господарник" в інтересах Київської міської ради щодо розірвання договору оренди земельної ділянки площею понад 19 га і повернення її територіальній громаді.

За результатами судових слухань суд погодився з доводами прокурора про використання товариством земельної ділянки з порушеннями умов договору та зобов'язав відповідача повернути земельну ділянку, вартість якої становить понад 614 млн гривень, в стані, придатному для її подальшого використання.

Нагадуємо:

Управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції в Києві наразі розслідує діяльність ТОВ "Господарник".

Податківці підозрюють, що посадові особи цієї компанії умисно ухилилися від сплати податку в особливо великих розмірах - на суму 3,2 млн гривень.

Депутат Київради Ігор Баленко вказав себе бенефіціаром ТОВ "Господарник" в декларації про доходи за 2018 рік.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ця фірма входить до групи компаній "Фуршет", що належать Баленкові.

Совські ставки представлені двома групами: нижніми і верхніми. Верхні ставки розташовані в балках Совська і Проня в історичній місцевості Пронівщина (Солом'янський район).

Нижні ставки розташовані в балці південніше історичної місцевості Монтажник (між проспектом Валерія Лобановського і вулицею Брожка).

Група верхніх ставків представлена ​​6 водоймами (площа 3,8 га), нижніх - 11 водоймами (площа 8 га).

Економічна правда