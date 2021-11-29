Глава Twitter Дорсі йде з посади

Джек Дорсі getty images

CEO Twitter Джек Дорсі йде з посади керівника компанії, його одразу замінить CTO (головний технологічний директор) Параг Агравал.

Про це компанія та сам Дорсі повідомили у понеділок, пише CNBC.

45-річний Дорсі був одночасно генеральним директором Twitter і Square, компанії з цифрових платежів.

Минулого року через це інвестор Twitter, компанія Elliott Management, закликала Дорсі піти з посади голови сервісу мікроблогів. Пізніше компанія заявила, що не заперечуватиме проти того, щоб Дорсі очолював Twitter за умови, що сервіс досягатиме цільових показників.

Він залишиться членом ради директорів до закінчення його терміну на зборах акціонерів у 2022 році, повідомили в компанії. Головою правління стане Брет Тейлор.

"Я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників", - сказав Дорсі у заяві, але він не надав жодної додаткової інформації про те, чому він вирішив піти у відставку.

Агравал, який обіймає посаду технічного директора з 2017 року, працює в Twitter більше десяти років. Він відповідав за стратегію, що включає штучний інтелект і машинне навчання.

Джек Дорсі - співзасновник Twitter, був гендиректором до 2008 року.

Він повернувся на цю посаду у 2015 році, коли уже колишній генеральний директор Дік Костоло пішов у відставку.

Акції підскочили на 85% після того, як Дорсі обійняв посаду генерального директора 5 жовтня 2015 року.

Акції Twitter на відкритті торгів у понеділок зросли на 11% до ціни закриття попереднього торговельного дня.

На піку їхня вартість досягала 52,27 дол, свідчать дані торгів.

Згодом ріст котирувань сповільнився: станом на 18:14 (за Києвом) акції Twitter коштували 49,05 (+ 4,3%).

Економічна правда