США втретє відтерміновують дефолт, цього разу – до березня

Сенат США втретє з вересня проголосував за тимчасові заходи, аби уникнути дефолту – до березня країні потрібно визначитися з довгостроковим рішенням.

Про це повідомляє Reuters.

Своїми рішеннями Конґрес та Сенат Штатів розблокували фінансування уряду до 11 березня. Тепер білль повинен підписати президент Джо Байден.

Такий крок був необхідний, адже Демократи та Республіканці з минулого року не дійшли компромісу щодо довгострокового рішення фінансування бюджету.

Тритижневе відтермінування дасть достатньо часу для того, аби фіналізувати угоду між партіями, яка б дозволила уникнути шатдауну до кінця 2022 фіскального року.

США вже втретє з вересня тимчасово піднімають боргову стелю та продовжують план фінансування на рівні, затвердженому ще колишнім президентом країні Дональдом Трампом.

У разі, якщо за три тижні Штати не впораються з довгостроковими заходами, країні доведеться або знову тимчасово піднімати стелю фінансування, або допустити повну зупинку роботи уряду.

Боргова стеля – загальна сума коштів, яку США може "позичити" на виконання чинних державних зобов’язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо.

Такі кошти не передбачають нових статей витрат. Вони лише дозволяють урядові виконати зобов’язання, що вже існують.

Нагадуємо:

Палата Представників погодила підвищення на 2,5 трильйона доларів боргової стелі, аби уникнути невиплат за запозиченнями.

У Сенаті США підтримали тимчасове підвищення боргової стелі до грудня, аби уникнути неможливості виплат за боргами.

Сполучені Штати 18 жовтня можуть перетнути "боргову стелю", внаслідок чого країна не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.

Раніше агенція Moody’s Analytic оцінила вплив дефолту на економіку Штатів. Неспроможність фінансувати соцвидатки та борги коштуватимуть країні 6 мільйонів робочих місць та 15 трильйонів доларів доходів домогосподарств.