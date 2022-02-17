Рада схвалила закон про "хмару" для держорганів: чому це важливо

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Верховна Рада схвалила закон, який запроваджує використання хмарних технологій у державних органах влади.

Про це відомо з засідання ВРУ, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Документ №2655 створює базу для Cloud First Strategy, тобто для перенесення основних процесів виробництва IT-серверів на "хмари".

Зокрема, закон забороняє обробляти інформацію, що становить держтаємницю, або державні реєстри, за допомогою центру обробки даних, який:

розташований за межами України

розташований на тимчасово окупованій території

розташований на території держави-агресора

належить підсанкційним фізичним чи юридичним особам.

Депутати підтримали у другому читанні та в цілому закон №2655 у 297 голосів. Документ зареєстрували ще у грудні 2019 року, а влітку 2020 року він пройшов перше читання.

"Хмарні технології дозволять знизити корупційні ризики на закупівлі обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету, а головне — прискорити впровадження інновацій в органах влади", – привітав ухвалення закону Федоров.

Він переконаний, що закон "прискорить прихід в Україну найбільших світових вендорів хмарних сервісів — Microsoft, AWS, Google Cloud — і мотивує побудувати датацентри".

Як розповів ЕП CEO хмарного провайдера GigaCloud Артем Коханевич, економічно розвинені країни світу почали масово впроваджувати Cloud First Strategy ще 11 років тому. У 2018 вийшла її нова редакція ― Cloud Smart Strategy.

За словами Коханевича, "хмарний законопроект потрібен державі, щоб гарантувати своїм споживачам роботу лише з надійними постачальниками послуг".

Наприклад, у США з такою метою розроблено процедуру FedRAMP, яку проходять постачальники для отримання дозволу на надання хмарних послуг на федеральному рівні. Аби щороку продовжувати авторизацію, вони повинні відстежувати свої засоби управління безпекою та регулярно оцінювати їх.

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законпроєкт №2655 про хмарні послуги, який, зокрема, передбачає, врегулювання правових відносин щодо обробки та захисту даних при використанні технології хмарних обчислень та наданні хмарних послуг.

Автори законопроєкту раніше пояснювали, що за відсутності кардинальних змін щодо структури та динаміки закупівель ІТ-послуг державою, сукупні витрати за 2020-2024 рр. досягнуть 100 млрд грн.

Реалізація стратегії Cloud First (тобто 50% потреб в ІТ сфері буде задовольнятися за рахунок хмарних послуг, а не капітальних інвестицій), сукупна економія може досягти 40 млрд грн. за цей період.