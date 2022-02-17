БЕБ шукає керівників 23 територіальних управлінь: які вимоги і умови
Бюро економічної безпеки оголосило конкурси з відбору керівників територіальних управлінь - обиратимуть керівників 23 управлінь.
Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
Серед вимог до кандидатів - вища освіта ступінь не нижче магістра.
А також - досвід роботи на посадах державної служби категорій Б чи В або досвід служби в органах місцевого самоврядування.
Або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Також серед вимог - вільне володіння державною мовою.
Категорія посади - держслужбовець категорії Б.
Серед посадових обов'язків, зокрема:
- виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
- оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;
- подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
- забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави на території Волинської області;
- збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому.
Рівень зарплати - 33 600 грн.
З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись за посиланням: https://career.gov.ua., а також на офіційному сайті БЕБ у розділі "Конкурси".
У БЕБ обіцяють, що обиратимуть керівників 23 територіальних управлінь "за високими стандартами та вимогами до компетентностей".
Прийом документів триватиме до 26 лютого 2022 року.
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Економічна правда
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