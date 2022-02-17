Біржовий регулятор США веде розслідування щодо власника криптобіржі Binance: причина

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Комісія цінних паперів та бірж США (SEC) перевіряє американську філію криптогіганта Binance, а також двох торгових компаній, пов'язаних з його засновником Чанпеном Чжао.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі із розслідуванням.

Дві торгові фірми, Sigma Chain AG і Merit Peak Ltd., діють як маркет-мейкери, які торгують криптовалютами на біржі Binance.US.

Маркетмейкер - компанія, яка бере на себе ризики щодо зберігання та операцій із цінними паперами.

За словами джерел, регулятор вивчає, як Binance.US розкриває клієнтам свої зв’язки з торговими фірмами.

На своєму веб-сайті Binance.US повідомляє, що афілійовані маркет-мейкери можуть торгувати на біржі, хоча не вказує, які фірми можуть це робити.

Зазначається, що SEC запитала інформацію про дві організації у Binance.US, яка є філією Binance в США.

При цьому, щоб притягнути Binance до відповідальності, Комісія має довести, що має юрисдикцію щодо криптовалют, запропонованих майданчиком.

Регулятор схильний розглядати їх як цінні папери, тоді як представники галузі із цим категорично незгодні.

Binance має власну криптовалюту BNB, яка була випущена в 2017 році.

"SEC іноді відкриває та закриває розслідування, не висуваючи за їхніми підсумками звинувачень та не накладаючи штрафних санкцій", - нагадує газета.

Нагадаємо:

Агентство Bloomberg вперше оцінило статки засновника та гендиректора криптобіржі Binance Чанпена Чжао у 96 млрд доларів - агентство не враховує криптоактиви, які належать мільярдеру, тому ця сума може бути ще більшою.