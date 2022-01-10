Найбагатший бізнесмен Азії: Bloomberg вперше оцінив статки засновника криптобіржі Binance

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Агентство Bloomberg вперше оцінило статки засновника та гендиректора криптобіржі Binance Чанпена Чжао у 96 млрд доларів - агентство не враховує криптоактиви, які належать мільярдеру, тому ця сума може бути ще більшою.

Про це пише Bloomberg Wealth.

"Статки Чжао можуть бути значно більшими, оскільки оцінка не враховує його особисті криптовалютні активи, які включають біткоїни та власні токени його фірми. Так звана Binance Coin торік виросла приблизно на 1300%", - йдеться у статті.

Агентство із посиланням на джерела пише, що Чанпен Чжао останнім часом живе в ОАЕ (купив квартиру в Дубаї) та зустрічається із членами королівської сім'ї, які прагнуть, аби Binance зайшла в країну.

Зазначається, що 44-річний Чжао у рейтингу багатіїв Bloomberg очолює другу десятку найбагатших людей світу, випереджаючи індійського бізнес-магната Мукеша Амбані - це робить його найбагатшим бізнесменом Азії.

Bloomberg нагадує, що, вигнана з Китаю, де Binance була заснована у 2017 році, компанія стикається з розслідуваннями з боку регуляторів у всьому світі.

За словами джерела видання, Мін'юст та Податкове управління США розслідують, чи є підконтрольна Чжао Binance Holdings Ltd. каналом для відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

За даними Bloomberg, Binance отримала принаймні 20 мільярдів доларів доходу минулого року.

Водночас за прогнозами аналітиків Волл-стріт, доходи Coinbase Global за 2021 рік будуть утричі меншими.

При цьому, за версією Bloomberg, Чанпен Чжао - найбагатший криптовалютний підприємець. Статки творця біткоїна Сатоші Накамото агентство оцінює в 45,8 млрд дол, виходячи з того, що йому може належати 1,1 млн біткоїнів.

Економічна правда