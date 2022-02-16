Facebook заплатить 90 мільйонів доларів після звинувачень у зборі даних

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Материнська компанія Facebook Meta погодилась виплатити 90 млн доларів за врегулювання позову 2012 року, у якому Facebook звинувачували у зборі даних користувачів поза соцмережею.

Про це пише The Verge.

Угоду подали на затвердження в суд.

"Позивачі, які постраждали від неналежного відстеження даних Facebook, отримають частки із загальної суми в 90 мільйонів доларів. Meta також буде зобов’язана видалити всі дані, які вона незаконно зібрала від цих користувачів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, компанія відмовилася визнати свою провину, проте погодилася заплатити гроші, щоб уникнути судів надалі.

Користувачі звинувачували Facebook у прослуховуванні телефонних розмов за допомогою плагінів для зберігання файлів cookie - плагіни також відстежували відвідування сторінок зовнішніх сайтів, на яких були кнопки від Facebook "Мені подобається".

Повідомляється, що компанія потім передавала ці дані рекламодавцям.

Нагадаємо:

Ринкова капіталізація компанії Meta (раніше - Facebook) впала нижче 600 млрд доларів на закритті торгів уперше з травня 2020 року.

Економічна правда