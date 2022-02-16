Бельгійці зможуть просити роботодавців про переведення на чотириденний робочий тиждень

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Бельгійці отримають право просити у роботодавців про переведення на чотириденний робочий тиждень без втрати заробітної плати.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що введення чотириденного робочого тижня - частина реформи у сфері праці Бельгії.

"Компанії можуть відхилити запит працівника щодо скороченого робочого тижня, за якого вони працюватимуть таку саму загальну кількість годин, але роботодавці повинні будуть обґрунтувати свою відповідь у письмовій формі", - пише видання.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кро сказав, що метою реформ на ринку праці, включаючи нові правила нічної роботи, є створення більш динамічної та продуктивної економіки.

"Якщо ви порівняєте нашу країну з іншими, ви часто побачите, що ми набагато менш динамічні. Після двох важких років ринок праці змінився. Завдяки цій угоді ми встановлюємо орієнтири для хорошої економіки", - сказав він.

Газета нагадує, що чотириденний робочий тиждень був випробуваний в Ісландії у 2015-2019 роках, і відтоді став вибором 85% працюючого населення країни.

У 2023 році в Шотландії має розпочатися шестимісячна пробна версія чотириденного тижня з фондом у 10 мільйонів фунтів стерлінгів, наданим компаніям-учасникам.

Де Кро сказав, що більша "свобода для працівника" є ключем до підвищення рівня зайнятості.

Компанії з 20 або більше працівниками мають право запропонувати працівникам можливість "відключитися" у неробочий час - їм не доведеться відповідати на дзвінки, електронні листи або повідомлення з 11-ї вечора до п'ятої ранку.

При цьому, норма оплати праці в нічний час набуде чинності лише після півночі, а не з восьмої вечора, як це роблять зараз.

Нагадаємо:

Британія з червня запускає пілотний режим чотириденного робочого тижня, у якому наразі згодилися взяти участь близько 30 компаній.

Читайте більше про те, як змінюється робота, у статті Дани Гордійчук: Піжамно-офісний гібрид, "чотириденка" та премія за екологію: куди прямує ринок праці

Економічна правда