Уряд створив Фонд гарантування кредитів аграріям

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Уряд підтримав рішення створити Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це відомо з засідання уряду.

Створення Фонду дозволить надавати держгарантії для дрібних та середніх фермерських господарств.

Крім того, своїм рішенням уряд визначив статутний капітал фонду на рівні 200 млн грн.

Раніше міністр агрополітики Роман Лещенко пояснював, що завдяки Фонду фермери, які обробляють до 500 га, матимуть гарантії від держави для отримання кредитів у фінустановах.

Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50 % непогашеної суми основного боргу та гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи.

Передбачається, що Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві має набути статусу фінустанови та отримати відповідну ліцензію.

Нагадуємо:

У листопаді набув чинності закон "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" № 1865-IX (законопроєкт 3205-2), який, за словами Мінагрополітики, дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн.

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