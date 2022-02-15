Приватизація Президент-Готелю: названа стартова ціна

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Радник з приватизації Президент-Готелю оцінив стартову ціну актива у майже 400 млн грн.

Про це повідомив радник з приватизації Concorde Capital.

А саме, за 100% акцій "Президент-Готелю" інвестору доведеться віддати щонайменше 390 млн грн.

Оцінка проводилася з урахуванням незалежної оцінки активу, його юридичного, податкового та фінансового аналізу, а також аналізу технічного стану готелю.

При цьому, в Concorde Capital очікують, що в ході аукціону ціна активу може суттєво зрости завдяки конкуренції учасників торгів.

Проте з огляду на історичні та прогнозні фінансові показники готелю, а також вартість державних запозичень України, радник вважає, що навіть продаж за стартовою ціною принесе значно більшу вигоду для бюджету, ніж доходи у вигляді дивідендів.

У Concorde Capital рекомендують шукати найближче вікно можливостей для проведення приватизації "Президент-Готелю", адже готель потребує значних інвестицій для модернізації основних засобів. Їх неможливо здійснити, доки готель перебуває у державній власності.

Нагадуємо:

У 2019 році суд своїм рішенням розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", Фонд держмайна зможе продовжити підготовку до продажу готелю.

Готель входить до переліку об'єктів великої приватизації. Його намагалися продати декілька разів, востаннє уряд планував приватизацію у 2020 році.

Майно "Президент-Готелю" перебуває у користуванні будівельної компанії "Квадр" терміном на 25 років.

Економічна правда