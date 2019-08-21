Суд розблокував приватизацію "Президент-Готелю"

Господарський суд Києва розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", Фонд держмайна зможе продовжити підготовку до продажу готелю.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Суд своєю ухвалою скасував забезпечення до позову ПАТ "Президент-Готель", яке забороняло Фонду проводити дії з підготовки до приватизації, а сам позов про розірвання договору з інвестиційним радником "Конкорд Консалтинг" суд залишив без розгляду", - написав він.

За його словами, Фонд державного майна та інвестиційний радник "Конкорд Консалтинг" продовжують підготовку до продажу "Президент-Готелю".

Нагадаємо:

Готель входить до переліку об'єктів великої приватизації. Його планували продати ще навесні, але процес був заблокований судовим розглядом.

Майно "Президент-Готелю" перебуває у користуванні будівельної компанії "Квадр" терміном на 25 років.

Згідно з даними держреєстру, власником "Квадра" є кіпрська "Фесанес Коммершл Лтд". Її основними бенефіціарами (91%) є два громадянина Кіпру, 9% належать компанії "Л.А.Р.К." Бориса Кауфмана і кіпрській "Уайарес Ентерпрайсіз Лтд".

Економічна правда