Укрзалізниця закінчила січень з невеликим "плюсом"

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Державна Укрзалізниця у січні отримала прибуток у 21 млн грн проти 693 млн грн збитку у січні 2021 року.

Про це очільник Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив у Telegram.

Також УЗ збільшила свою виручку у річному вимірі на 63% до 9,3 млрд грн з 5,7 млрд грн у січні торік.

Також вп’ятеро зріс операційний прибуток (EBITDA) – до 2,6 млрд грн з 506 млн грн.

Камишін зауважив, що УЗ отримала 1,8 млрд грн курсового збитку, хоча торік було 117 млн курсового доходу.

Нагадуємо:

У 2021 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" отримало чистий прибуток у розмірі 457 мільйонів гривень.

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" отримала чистий збиток у розмірі 11,8 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2019 року прибуток компанії становив 2,99 млрд грн.

Згідно з фінансовим планом на 2022 рік "Укрзалізниця" планує отримати 1,68 млрд грн чистого прибутку.