ОП: небо над Україною відкрите, більшість авіакомпаній продовжують діяльність

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що небо над Україною відкрите, а владою не ухвалювалось жодних рішень щодо закриття повітряного простору.

Про це він написав у facebook.

"EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні. Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень", - написав він.

За його словами, Україна готова підтримати авіаперевізників, а найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення.

Нагадуємо:

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Ймовірно, з 14 лютого 2022 року всі українські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі України. Виключення може стосуватись російських авіакомпаній, які застраховані в РФ – наприклад, "Азур Ейр Україна", що є дочірнім підприємством російської "Азур Ейр".