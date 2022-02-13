Всі розділи
Укр / Рус

Лізингодавець заборонив вліт в повітряний простір: літак SkyUp не пустили в Україну

Неділя, 13 лютого 2022, 11:36
 
ФОТО LIGHTROCKET/GETTY IMAGES

Через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp, що летів з Португалії в Україну був вимушений здійснити посадку в Кишиневі. У компанії пояснили це "негайною забороною" від лізингодавця (резидент Ірландії) на вліт літака в повітряний простір України.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - йдеться у повідомленні.  

SkyUp разом із Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів в Україну. 

Нагадуємо:

Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до Києва 12 лютого 2022, 18:00
Нова хвиля авіазлиттів не за горами 9 лютого 2022, 13:07
В Європі назвали найбільші аеропорти за кількістю рейсів 9 лютого 2022, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті