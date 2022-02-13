Лізингодавець заборонив вліт в повітряний простір: літак SkyUp не пустили в Україну
Через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp, що летів з Португалії в Україну був вимушений здійснити посадку в Кишиневі. У компанії пояснили це "негайною забороною" від лізингодавця (резидент Ірландії) на вліт літака в повітряний простір України.
Про це йдеться на сайті компанії.
"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - йдеться у повідомленні.
SkyUp разом із Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів в Україну.
Нагадуємо:
Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua