Лізингодавець заборонив вліт в повітряний простір: літак SkyUp не пустили в Україну

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Через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp, що летів з Португалії в Україну був вимушений здійснити посадку в Кишиневі. У компанії пояснили це "негайною забороною" від лізингодавця (резидент Ірландії) на вліт літака в повітряний простір України.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - йдеться у повідомленні.

SkyUp разом із Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів в Україну.

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Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України.