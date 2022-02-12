Фонд Сороса купив частку у стартапі з виробництва електромобілів
Субота, 12 лютого 2022, 17:03
Фонд інвестора-мільярдера Джорджа Сороса купив майже 20 мільйонів акцій стартапу електричних вантажівок Rivian за близько 2 мільярди доларів.
Про це пише reuters.
Rivian розробляє електромобілі. У вересні 2021 року компанія представила свій перший електропікап.
Нагадуємо:
Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. зібрав близько 11,9 млрд дол. Капіталізаці Rivian становить 75 млрд дол.
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