В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги

Середня вартість нового будівництва 1 кілометра автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям в 2020 році в Україні становить 170,6 млн грн.

Таку інформацію ЦТС надали в Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор").

За даними держагентства, середня вартість будівництва 1 км асфальтобетонної дороги другої категорії - 77,4 млн грн, третьої - 69,6 млн грн, четвертої - 39,4 млн грн, п'ятої - 11,3 млн грн.

Якщо говорити не про абсолютно нове будівництво, а про ремонти доріг, то, за даними "Укравтодору", максимальна вартість капітального ремонту 1 км автодороги першої категорії може досягати 60 млн грн, а реконструкції - 100 млн грн.

Структура вартості дорожньо-будівельних робіт залежить як від категорії дороги, так і від ряду інших факторів, але в середньому дані виглядають наступним чином: вартість матеріалів, виробів та конструкцій - 60%, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів - 20%, заробітна плата - 10 %, інші витрати - 10%.

"Будівництво абсолютно нової дороги не можна абсолютно ні до чого прирівнювати, тому що воно передбачає повністю нове проходження дороги по новій ділянці, по полях, болотах ... і саме від рельєфу місцевості залежить вартість одного кілометра.

В новому будівництві дуже велика частка витрат падає на земляні роботи, включаючи, наприклад, заміну грунтів, які не підходять за лабораторними аналізами і т.д. ", - прокоментував Олександр Ращупкин, радник в корпорації РДС.

Говорячи про складові вартості будівництва або ремонту 1 км дороги, він зазначив, що, наприклад, бар'єрні огорожі можуть скласти до 10-15% від загальної кошторисної вартості об'єкта.

Що стосується частки асфальтобетону в вартості матеріалів, то, за словами фахівця, підрахувати це складно:

"Все залежить від кількості шарів дорожнього покриття. Якщо це поточний ремонт і тільки два шари асфальту, то асфальт складе 80% або 90%. Якщо це регенерація і є інші добавки, то асфальт складе 60%.

Якщо додаються кілька нижніх підстилаючих шарів дорожнього одягу та щебенево-піщаних сумішей з додаванням цементу, то там асфальт може половину від вартості матеріалів ".