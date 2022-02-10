За два дні роботи "Дія.Сіті" отримала понад 40 заяв на вступ

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З моменту запуску "Дія.Сіті" 8 лютого заявки на вступ до спецрежиму подали вже 44 компанії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що під час презентації "Дія.Сіті" першу заявку подала українська продуктова компанія Reface.

Друга заявка надійшла від компанії Roosh, яка створює та розвиває продукти на базі штучного інтелекту.

У ході презентації операційний менеджер британської Revolut Дмитро Стрельчук також заявив, що компанія буде серед перших резидентів Дія.City. Серед тих, хто першим долучиться до режиму, буде також компанія SoftServe.

Нагадуємо:

З 8 лютого в Україні починає працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.

Він створений для аутсорсингових компаній, R&D-компаній, продуктових компаній, стартапів. Для компаній-резидентів передбачено спеціальний податковий режим.