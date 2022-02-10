УЗ витратить 64 мільйони на проєктування платформ для Kyiv City Eхpress

ІГОР САПОЖКО

"Укрзалізниця" оголосила тендер на пошук партнера для розробки проєктно-кошторисної документації пасажирських платформ проєкту Kyiv City Eхpress.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

За даними Prozorro, очікувана вартість закупівлі - 64,27 млн грн.

При цьому, кінцевий строк пропозицій - 17 лютого, аукціон відбудеться 18 лютого 2022 року.

"Запрошуємо до участі архітекторів та архітектурні бюро", - кажуть в УЗ.

За умовами тендера компанія-переможець до кінця року має спроєктувати близько 60 залізничних платформ для 30 станцій та зупиночних пунктів у місті Києві та області. Усі вони стануть частиною проєкту Kyiv City Eхpress.

Зокрема, йдеться про архітектурно-будівельні рішення та рішення щодо інженерних споруд і мереж.

"Під час розробки проєктно-кошторисної документації мають бути враховані потреби й маломобільного населення.

Зокрема, встановлено пандуси, пішохідні переходи через колії та тактильну навігацію. Також мають бути передбачені турнікетні системи, інформаційні табло, камери відеоспостереження, засоби екстреного виклику допомоги та енергоефективне освітлення", - додали в компанії.

Крім цього, усі платформи мають бути обладнані навісами, альтернативними джерелами енергопостачання та підігрівом частини платформ - шириною 1 метр від краю.

Також на всіх платформах мають бути урни для роздільного сміття та велопаркувальні майданчики. Перевага має надаватися матеріалам та конструкціям вітчизняного виробництва.

Об’єкти, для яких має бути розроблена проєктно-кошторисна документація: Київ-Північна (платформи № 1, 2, 3), Протасів Яр, Київ-Деміївський, Видубичі, Лівий Берег, Дарниця, Русанівка, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Троєщина-2, Троєщина, Почайна, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівський, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві Дачі, дільниця Святошин-Клавдієве – Святошин, Новобіличі, Біличі, Ірпінь, Лісова Буча, Буча, Склозаводська, Ворзель, Кічеєве, Немішаєве, Клавдієве.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" оголосила тендер на масштабну реконструкцію пасажирських платформ у Києві та в передмісті, де реалізується проєкт City Express.

Економічна правда