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"Укрзалізниця" реконструює станції і платформи для Kyiv City Express

П'ятниця, 4 лютого 2022, 09:00
 
ігор сапожко

"Укрзалізниця" оголосила тендер на масштабну реконструкцію пасажирських платформ у Києві та в передмісті, де реалізується проєкт City Express.

Про це повідомляє Ukrainian rail media.

Очікувана вартість робіт становить 64,3 млн грн. За умовами тендеру, переможець торгів має спроєктувати реконструкцію платформ на 30-ти станціях:

Київ – Північні платформи № 1, 2, 3;

Протасів Яр;

Київ-Деміївський;

Видубичі;

Лівий Берег;

Дарниця;

Русанівка;

Лівобережна;

Київ-Дніпровський;

Троєщина-2;

Троєщина;

Почайна;

Зеніт;

Вишгородська;

Сирець;

Рубежівський;

Борщагівка;

Київ-Волинський;

Караваєві Дачі;

Святошин;

Новобіличі;

Біличі;

Ірпінь;

Лісова Буча;

Буча;

Склозаводська;

Ворзель;

Кічеєве;

Немішаєве;

Клавдієве.

Усі станції мають стати інклюзивними, обладнаними турнікетами, мати енергоефективне освітлення, тактильну плитку, приміщення для персоналу, гучномовці, нові комунікації, туалети, антивандальні інформаційні табло, велопарковки, відеоспостереження й інше.

Торги мають відбутися 18 лютого. Переможець повинен виконати роботи до кінця 2022 року.

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Укрзалізниця інфраструктура Київ залізниця

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