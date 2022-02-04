"Укрзалізниця" реконструює станції і платформи для Kyiv City Express
"Укрзалізниця" оголосила тендер на масштабну реконструкцію пасажирських платформ у Києві та в передмісті, де реалізується проєкт City Express.
Про це повідомляє Ukrainian rail media.
Очікувана вартість робіт становить 64,3 млн грн. За умовами тендеру, переможець торгів має спроєктувати реконструкцію платформ на 30-ти станціях:
Київ – Північні платформи № 1, 2, 3;
Протасів Яр;
Київ-Деміївський;
Видубичі;
Лівий Берег;
Дарниця;
Русанівка;
Лівобережна;
Київ-Дніпровський;
Троєщина-2;
Троєщина;
Почайна;
Зеніт;
Вишгородська;
Сирець;
Рубежівський;
Борщагівка;
Київ-Волинський;
Караваєві Дачі;
Святошин;
Новобіличі;
Біличі;
Ірпінь;
Лісова Буча;
Буча;
Склозаводська;
Ворзель;
Кічеєве;
Немішаєве;
Клавдієве.
Усі станції мають стати інклюзивними, обладнаними турнікетами, мати енергоефективне освітлення, тактильну плитку, приміщення для персоналу, гучномовці, нові комунікації, туалети, антивандальні інформаційні табло, велопарковки, відеоспостереження й інше.
Торги мають відбутися 18 лютого. Переможець повинен виконати роботи до кінця 2022 року.
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