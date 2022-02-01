30% від доходу: Індія оподатковуватиме операції з криптовалютами

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Індія введе податок у розмірі 30% на доходи від криптовалют та інших цифрових активів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра фінансів Індії Нірмала Сітхараман.

Як зазначає агентство, цим кроком прибутки від криптовалют та NFT віднесли до найвищого діапазону оподаткування в Індії.

В Індії налічується від 15 до 20 мільйонів криптоінвесторів із загальним обсягом криптовалютних активів близько 400 мільярдів рупій (5,37 мільярда доларів). Офіційних даних про обсяги індійського крипторинку немає.

Зазначається, що прихильники цифрових валют в Індії, позитивно сприймають зміни і сподіваються, що встановлення офіційної податкової бази легалізовує крипторинок.

"Тридцятивідсотковий податок на прибуток від віртуальних цифрових активів, хоча й високий, є позитивним кроком, оскільки він легітимізує криптовалюту та натякає на оптимістичні настрої щодо подальшого прийняття криптовалют і NFT", - заявив виконавчий директор криптовалютної біржі ZebPay Авінаш Шекхар.

Нагадаємо:

Центробанк Індії випустить цифрову рупію у 2022-2023 фінансовому році, який почнеться 1 квітня.

Економічна правда