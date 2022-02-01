Індія запустить власну цифрову валюту у 2022-2023 роках
Центробанк Індії випустить цифрову рупію у 2022-2023 фінансовому році, який почнеться 1 квітня.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву Мінфіну Індії.
Там додали, що впровадження цифрової рупії буде розроблене "з використанням блокчейну та інших технологій".
"Таким чином, Інідя стане однією з перших найбільших економік світу, яка запровадить так звану цифрову валюту цифрового банку (CBDC), якщо буде дотримуватися своїх планів, слідом за Китаєм, який тестує цифровий юань", - пише CNBC.
CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифрова форма фіатних грошей, які емітовані центробанком.
"Запровадження цифрової валюти центрального банку дасть поштовх, великий поштовх для цифрової економіки", - сказала міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман, представляючи річний бюджет країни.
"Цифрова валюта також призведе до більш ефективної та дешевшої системи управління валютою", - додала вона.
Міністр не надала подробиць про те, як буде працювати цифрова рупія або як вона буде виглядати, але сказала, що вона буде представлена "з використанням блокчейну та інших технологій".
Раніше Китай заявив про готовність презентувати цифровий юань на Олімпійських іграх.
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Економічна правда
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