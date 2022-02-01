Індія запустить власну цифрову валюту у 2022-2023 роках

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Центробанк Індії випустить цифрову рупію у 2022-2023 фінансовому році, який почнеться 1 квітня.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву Мінфіну Індії.

Там додали, що впровадження цифрової рупії буде розроблене ​​"з використанням блокчейну та інших технологій".

"Таким чином, Інідя стане однією з перших найбільших економік світу, яка запровадить так звану цифрову валюту цифрового банку (CBDC), якщо буде дотримуватися своїх планів, слідом за Китаєм, який тестує цифровий юань", - пише CNBC.

CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифрова форма фіатних грошей, які емітовані центробанком.

"Запровадження цифрової валюти центрального банку дасть поштовх, великий поштовх для цифрової економіки", - сказала міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман, представляючи річний бюджет країни.

"Цифрова валюта також призведе до більш ефективної та дешевшої системи управління валютою", - додала вона.

Міністр не надала подробиць про те, як буде працювати цифрова рупія або як вона буде виглядати, але сказала, що вона буде представлена ​​"з використанням блокчейну та інших технологій".

Раніше Китай заявив про готовність презентувати цифровий юань на Олімпійських іграх.

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Економічна правда