Sony купила розробника ігор Halo і Destiny за 3,6 мільярда доларів

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Компанія Sony Interactive Entertainment домовилась про купівлю студії Bungie, відомої за серіями відеоігор Halo та Destiny, сума угоди - 3,6 млрд доларів.

Про це повідомили обидві сторони угоди 31 січня.

Зазначається, що студія продовжить випускати ігри самостійно - як дочірня компанія Sony.

"Bungie починає шлях до того, щоб стати глобальною мультимедійною розважальною компанією", - йдеться в повідомленні студії.

Водночас голова підрозділу Sony, що відповідає за PlayStation, Джим Райан, сказав, коментуючи угоду про купівлю 100% студії, що компанія "приведе одну з найвеличныших у світі студій розробки у сімейство PlayStation".

За його словами, досвід розробника відеоігор "у поєднанні з високо залученим співтовариством PlayStation" зробить партнерство "неймовірно захоплюючим доповненням".

У Sony заявили, що команда Bungie зосередиться на довгостроковому розвитку Destiny II і працюватиме над розширенням її всесвіту та створенням "цілком нових світів у майбутньому".

При цьому, Bungie в результаті операції стане незалежним дочірнім підрозділом Sony Interactive Entertainment і керуватиметься її радою директорів під головуванням гендиректора студії Піта Парсонса.

Раніше Sony зібрала під свій бренд низку розробників, у тому числі одного із творців God of War - Valkyrie Entertainment, розробника Returnal - Housemarque та інших, пише Reuters.

Нагадаємо:

За підсумками торгів 19 січня капіталізація Sony Group Corp. впала на 20 млрд дол - акції компанії впали на 13% після того, як кокурент - Microsoft - оголосив про угоду на 69 млрд дол щодо придбання розробника ігор Activision Blizzard Inc.

Економічна правда