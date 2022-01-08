Казахська криптовалюта впала в 300 разів

Через протести в Казахстані втратила в ціні перша казахстанська криптовалюта — KZ Cash, вона обвалилась у 300 разів.

Про це пише видання dev.ua.

За даними аналітичного сервісу Coinmarketcap, восени 2021 року казахський токен досяг максимуму за останні роки — 0,3 дол.

"Пізніше, на тлі інформації про підвищення цін на газ в Казахстані з 2022 року, криптовалюта просіла в 100 разів, і коштувала вже 0,003 дол.

1 січня в країні зросли ціни на газ, і KZ Cash різко пішов вниз. 2 січня ситуація в Казахстані посилилася протестами. Критика впала до 0,001 дол", - пише видання.

Нагадуємо:

Казахстанський токен KZ Cash запустився на початку 2018 року.

Біткоїн 7 січня опустився нижче 42 тис доларів до рівня, якого не було з вересня 2021 року.