Призначили додаткові дати курсування "Лижного експресу" з Києва до Славського
Субота, 8 січня 2022, 15:50
Укрзалізниця призначила додаткові дати курсування "Лижного експресу" Київ — Славське на 10 та 16 січня 2022 року.
Про це повідомляє УЗ у прес-релізі.
Поїзд №745/746 Київ — Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50. На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.
На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.
Нагадуємо:
Укрзалізниця призначає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.
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