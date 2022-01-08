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Для е-послуг щодо дипломування моряків шукають розробника

Субота, 8 січня 2022, 10:00

У рамках проєкту USAID/UK aid TAPAS, який в тому числі підтримує Міністерство інфраструктури оголошено тендер для визначення виконавців розробки електронних послуг у сфері дипломування моряків.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Переможці тендеру будуть здійснювати розробку системи для цифровізації процесів оцінки компетентності моряків та видачі їм кваліфікаційних документів. 

"Завдяки їй буде зменшено кількість паперових документів та мінімізовано людський фактор у процесах дипломування", - йдеться у повідомленні. 

Також перемога у тендері передбачає розробку е-послуг у сфері дипломування моряків на порталі Дія. Йдеться про можливість подання через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Дія) 3-х типів заяв:

1) для підтвердження/присвоєння кваліфікації моряка в державних кваліфікаційних комісіях;

2) для повторного підтвердження раніше отриманого звання (Revalidation) на новий термін без проходження іспиту (за наявності схваленого стажу або успішного завершення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації);

3) заяви про видачу послужної книжки моряка.

Зазначається, що тендер оголошений у рамках проєкту USAID/UK aid.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 29 червня ухвалила у цілому законопроєкт №3944, яким позбавила моряків зі стажем роботи на суднах вимоги повторного складання іспитів для отримання підтвердження своєї компетентності.

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Економічна правда
Укр / Рус
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