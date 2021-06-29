Рада скасувала обов’язкові повторні іспити для моряків зі стажем

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Верховна Рада на засіданні 29 червня ухвалила у цілому законопроєкт №3944, яким позбавила моряків зі стажем роботи на суднах вимоги повторного складання іспитів для отримання підтвердження своєї компетентності.

Про це повідомляє сайт Ради.

Документ 29 червня ухвалили спершу за основу, потім у цілому. За закон проголосували 333 нардепи.

Так, відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (Конвенція ПДНВ-78, з поправками), моряки, у разі повторного підтвердження отриманого ними раніше диплому, мають право довести свою кваліфікацію кількома різними способами.

Наприклад, шляхом підтвердження стажу роботи на судні з виконанням функцій, що відповідають наявному диплому, на строк не менше загалом дванадцяти місяців з попередніх п’яти років.

Дотепер українське законодавство визначало обов’язкове проходження моряками курсів підвищення кваліфікації та складання кожним іспитів в держкомісіях.

Із ухваленням закону визначаються умови, за дотримання яких моряки мають право на отримання повторного підтвердження своїй компетентності для роботи на суднах без складання іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

Економічна правда





