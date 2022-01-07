Хто увійшов до топ-10 найдорожчих футболістів Європи – рейтинг CIES

Вінісіус Жуніор getty images

Бразилець Вінісіус Жуніор став найдорожчим гравцем топ-5 футбольних ліг (Англія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція) Європи (166,4 млн євро).

Про це йдеться у рейтингу Міжнародного центру спортивних досліджень CIES Football Observatory (топ-100).

При цьому, оцінку трансферної вартості проводили за власним економетричним алгоритмом CIES. Оцінка не залежить від суми викупу, прописаної у контрактах гравців.

Найдорожчим футболістом у топ-5 ліг визнали 21-річного бразильського форварда мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора - його оцінили в 166,4 млн євро.

Другим у рейтингу від CIES є 21-річний англійський форвард "Манчестер Сіті" Філ Фоден - 152,6 млн євро.

Замикає топ-3 21-річний норвезький нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд (142,5 млн євро).

CIES Football Observatory

Також у топ-5 20-річний англійський форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Грінвуд (133,9 млн євро) та німецький атакувальний півзахисник "Байєра" Флоріан Віртц (133 млн євро).

До топ-10 також увійшли:

Джуд Беллінгем (Англія, 18 років, оборонний півзахисник, "Боруссія" Дортмунд) - 130,1 млн євро;

Альфонсо Девіс (Канада, 21 рік, фулбек, "Баварія" Мюнхен) - 122,3 млн євро;

Рубен Діаш (Португалія, 24 роки, центральний захисник, "Манчестер Сіті") - 120,5 млн євро;

Педрі Гонсалес (Іспанія, 19 років, атакувальний півзахисник, "Барселона") - 118 млн євро;

Френкі де Йонг (Нідерланди, 24 роки, оборонний півзахисник, "Барселона") - 115,2 млн євро.

При цьому серед воротарів найбільш високооціненим став італієць Джанлуїджі Доннарумма з "ПСЖ" (82 млн євро), серед центральних захисників - Рубен Діаш із "Манчестер Сіті" (120,5 млн), фланговим захисником - Альфонсо Девіс із "Баварії" (122,3 млн), півзахисником оборонного плану - Джуд Беллінгем із "Боруссії" Дортмунд (130,1 млн), атакуючим півзахисником - Флоріан Віртц із "Байєра" (133 млн).

Бельгійця Кевіна де Брюйне (30 років) з "Манчестер Сіті" оцінили у 54,6 млн євро - це найвища оцінка серед футболістів віком від 30 років (91 місце у топ-100).

Французький нападник "ПСЖ" Кіліан Мбаппе (23 роки) очолив список футболістів, у яких закінчується контракт у червні 2022 року (48 місце у топ-100).

7-разовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі та 5-разовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду не потрапили до топ-100.

У топ-100 немає і українських футболістів.

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Економічна правда