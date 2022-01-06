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Ціни на уран стрибнули на 8% через протести у Казахстані

Четвер, 6 січня 2022, 16:59
 
unsplash

Ціни на уран 5 січня стрибнули на 8% на тлі протестів у Казахстані – країна є найбільшим виробником радіоактивного металу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Казахстан виробляє понад 40% світової пропозиції урану, відтак протести викликають на ринку острах щодо перебоїв у поставках та можливої нестачі ядерного палива у майбутньому.

У середу, 5 січня, уран зріс у ціні до 45,43 долара за фунт проти 42 доларів днем раніше. 6 січня зростання уповільнилося, проте ціни тримаються на рівні понад 43 долари.

Зростання цін на уран розпочалося ще у вересні, коли за місяць стрибнули на 24%. Ціни підживлені активною відмовою країн від викопного палива, відтак інвестори сподіваються на зростання ролі атомної енергетики.

Попри зростання цін, негайного дефіциту урану не спостерігається – атомні електростанції можуть продовжувати роботу навіть в умовах затримок постачання завдяки запасам.

Акції "Казатомпрому", найбільшого підприємства з видобутку урану в Казахстані, також впали на 10% за останні два дні на біржі у Лондоні. На противагу цьому продовжують зростати акцій урановидобувних компаній у Північній Америці.

Нагадуємо:

У поліції найбільшого міста Казахстану заявили, що десятки громадян були вбиті силовиками внаслідок нападів на урядові будівлі.

Акції протесту у Казахстані розпочалися 2 січня у місті Жанаозені Мангістауської області після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. 

Майже у всіх великих містах Казахстану сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого. 

Протестувальники закликали до відставки чинного уряду. Вимоги знизити вартість зрідженого газу розширилися: учасники акції вимагали також викорінення корупції та кумівства, зведення нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

Уряд Казахстану 6 січня запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ на 180 днів.

Економічна правда

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атомна енергетика

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