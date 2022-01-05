Курс гривні до долара трохи знизився

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 січня на рівні 27,30 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,77 грн (на 4 січня – 30,92 гривні).

Нагадуємо:

4 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.

4 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,39 – 27,41 гривні.

Економічна правда