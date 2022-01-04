Ціни на газ у Європі перевищили 1100 доларів за тисячу кубів

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Вартість ф'ючерсів на газ у Європі торгується на позначці понад 1100 доларів (+17%) за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE у вівторок, 4 січня.

У понеділок під час відкриття торгів ціна на газ становила 772,4 дол за тисячу кубів, а вдень виросла до 933 дол.

У вівторок під час відкриття торгів вартість лютневих ф'ючерсів становила 1028,2 дол за тисячу кубів, а до середини дня ф'ючерс досяг 1034 дол.

Станом на 16:17 вартість ф'ючерсів становила 1119 дол за тисячу кубів.

Як пише Bloomberg, у понеділок ціна на газ підскочила на 20% до 84,50 євро за мегават-годину після падіння раніше на тлі занепокоєння, що прокачування російського газу через Україну у Словаччину знизилося втричі.

Нагадаємо:

Прокачування газу через Україну в напрямку Словаччини в перших числах січня 2022 року перебуває на близькому до мінімального рівні за останній рік.

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом. Торги закрилися позначкою у понад 2200 доларів – абсолютним рекордом.

Ціни на газ у Європі почали зростати на початку грудня, коли лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Економічна правда