Прокачка газу через Україну в напрямку Словаччини перебуває на близькому до мінімального рівні

Прокачування газу через Україну в напрямку Словаччини в перших числах січня 2022 року перебуває на близькому до мінімального рівні за останній рік.

Про це свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream, передає Інтерфакс-Україна.

Так, якщо 31 грудня 2021 року відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн куб. м, а на 2 січня вже до 35,5 млн куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через точку "Вельке Капушани" становило 76,6 млн куб. м.

У 2021 році менші обсяги добового прокачування українсько-словацьким газотранспортним коридором були наприкінці лютого (24-33 млн куб.м) на тлі рекордної відлиги в Європі паралельно з сильними морозами в Сибіру, на Уралі іта Поволжі.

Нагадуємо:

Транзит природного газу через ГТС України в 2020 році становив 55,8 млрд куб.м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту за рік становив 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн куб. м.