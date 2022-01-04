Статки Маска знову перевищили 300 мільярдів доларів – Forbes

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Статки CEO Tesla, найбагатшої людини світу Ілона Маска за день виросли на 32,6 млрд дол та знову перевищили позначку в 300 млрд доларів.

Про це свідчать дані рейтингу Forbes Real-Times, який відстежує статки мільярдерів у режимі реального часу.

За даними Forbes, за понеділок, 3 січня, статки Маска зросли на 11,98% або на 32,6 млрд дол та досягли 304,2 млрд доларів.

Напередодні автовиробник Tesla прозвітував про рекордні поставки електромобілів у 4 кварталі минулого року та у 2021 році в цілому.

Так, Tesla відзвітувала про рекордні поставки на ринок електромобілів у IV кварталі 2021 року - вони досягли 308 600 машин. Поставки за весь рік - 936 172 автомобілі. Обидва показники значно перевершили консенсус-прогнози аналітиків.

Акції компанії зросли у ціні на 13,5%, пише Bloomberg.

За даими CNBC, стрибок цін на акції Tesla дозволив зрости індексу високотехнологічних компаній Nasdaq на 1%

Nasdaq лідирував у понеділок серед інших американських біржових індексів, піднявшись на 1,2%, до 15 832,80 пунктів.

Нагадаємо:

У жовтні 2021 року статки засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищили 300 млрд дол (302 млрд дол) - це абсолютний світовий рекорд.

Економічна правда