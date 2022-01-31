В Україні торік з'явилося майже 34 тисячі нових компаній: де найбільший приріст

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Кількість юросіб за 2021 рік зросла на 33 745 (майже на 3%) - наразі їх 1,25 млн - у 2020 році зростання становило 41 539 юросіб (3,5%).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Протягом року найбільший приріст компаній - у виробництві тютюнових виробів (+29% за 2021 рік та +80% за останні два роки).

Кількість роботодавців для домашньої прислуги зросла на 19%.

"IT-компанії зростають не такими вражаючими темпами, як ІТ-фопи, але вони також входять до трійки лідерів (+14% за 2021 рік та 29% за останні два роки)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за кількістю найбільше зросли юрособи у сферах оптової торгівлі (+8699), громадських організацій (+3285) й обслуговування будинків та територій (+3271).

В Україні торгівля є найпопулярнішим напрямком діяльності серед юридичних осіб - нею займається 23% від загальної кількості компаній, свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що у відсотковому співвідношенні значно поменшало юридичних осіб у таких сферах, як держуправління та оборона, обов’язкове соціальне страхування (-10,5%), організація азартних ігор (-6%) та лісове господарство (-4%).

За кількістю другий рік поспіль більш за всіх скорочуються юрособи зі сфер державного управління та оборони (-3332) та функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (-695).

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у 2021 році в Україні зареєстровано майже 38 тисяч компаній, що є найнижчою кількістю з 2018 року.

Економічна правда