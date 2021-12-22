В Україні реєструють дедалі менше компаній, але більше ФОПів

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Цьогоріч в Україні зареєстровано майже 38 тисяч компаній, що є найнижчою кількістю з 2018 року.

Про це повідомляє YouControl.

А саме, за підсумками 2021 року (01 січня ‒ 15 грудня) було зареєстровано 37 975 нових компаній, що майже на 1,4 тисячі менше, ніж торік. Проти 2020 року, було відкрито на 4% менше нових юросіб.

Натомість динаміка реєстрації нових приватних підприємців (ФОП) протилежна, кількість нових ФОПів зросла на понад 8%. Якщо торік українці відкрили 247, тисячі нових ФОПів, то цьогоріч їх вже створено 268,8 тисячі.

Фінансовий аналітик Youcontrol та економіст Роман Корнилюк зауважив, що коливання кількості новостворених компаній та ФОПів у 2021 році не варто сприймати як свідчення явного тренду.

За його словами, відмінності в кількості реєстрацій у межах +/-10% є близькими до статистичної похибки. Натомість можна зробити висновок, що 2021 рік не виправдав надій на рік бурхливого відновлення ділової активності.

"Навпаки, внаслідок кількох потужних коронавірусних хвиль, посилення карантинних обмежень, інфляційного тиску та відсутності структурних реформ, темпи економічного відновлення виявились млявими", – пояснює він.