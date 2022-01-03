До ЄС надійшла скарга "Нафтогазу" на "Газпром"

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Єврокомісія отримала скаргу НАК "Нафтогаз" на монопольне становище російського "Газпрому" на газовому ринку Євросоюзу.

Про це розповів представник Єврокомісії Тім МакФі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур", – підтвердив МакФі 3 січня.

Інших деталей він не надав.

Наприкінці грудня "Нафтогаз України" звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу.

У заяві НАКу йдеться про те, що "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростання попиту, а також обмежує можливості інших компаній постачати газ в Європу і конкурувати з Газпромом.

Таким чином, заявляє "Нафтогаз", РФ штучно створює дефіцит газу та чинить тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства.

Нагадуємо:

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом. Торги закрилися позначкою у понад 2200 доларів – абсолютним рекордом.

Ціни на газ у Європі почали зростати на початку грудня, коли лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".