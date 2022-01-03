Всі розділи
Укр / Рус

До ЄС надійшла скарга "Нафтогазу" на "Газпром"

Понеділок, 3 січня 2022, 15:13
 
getty images

Єврокомісія отримала скаргу НАК "Нафтогаз" на монопольне становище російського "Газпрому" на газовому ринку Євросоюзу.

Про це розповів представник Єврокомісії Тім МакФі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур", – підтвердив МакФі 3 січня. 

Інших деталей він не надав.

Наприкінці грудня "Нафтогаз України" звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу. 

У заяві НАКу йдеться про те, що "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростання попиту, а також обмежує можливості інших компаній постачати газ в Європу і конкурувати з Газпромом. 

Таким чином, заявляє "Нафтогаз", РФ штучно створює дефіцит газу та чинить тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства. 

Нагадуємо:

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом. Торги закрилися позначкою у понад 2200 доларів – абсолютним рекордом.

Ціни на газ у Європі почали зростати на початку грудня, коли лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Газпром Нафтогаз ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Газпромі очікують найбільший у своїй історії прибуток у 2021 році 2 січня 2022, 17:00
Газпром знову відмовився бронювати потужності газопроводу Ямал – Європа 26 грудня 2021, 16:18
Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі 26 грудня 2021, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!