Для низки вин скасували акцизні марки з 1 січня

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З 1 січня набув чинності закон, який скасовує акцизні марки для певних видів вин за умови ферментного походження спирту – на сплату акцизів це не вплине.

Про це йдеться у статті ЕП.

Йдеться про податковий закон №5600, що передбачає скасування акцизних марок для звичайних (неігристих) видів вина та зброджених напоїв міцністю понад 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вище за 15%. За умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне походження.

Також зміни стосуються тестових зразків алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу і ввозяться для проведення досліджень чи випробувань. Проте об’єм обмежений – не більше 3 л кожного виробу.

Під проведенням досліджень і випробувань йдеться про калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну.

При цьому, про скасування плати акцизу не йдеться – лише про те, що у виробників відпадає необхідність закуповувати цю марку у податківців та клеїти її (якщо приклеїли неправильно – це автоматично штрафні санкції від Податкової).

До цього маркуванню акцизними марками підлягали усі алкогольні напої, які реалізуються в Україні, з вмістом етилового спирту етилового понад 8,5% об’ємних одиниць.

Більше про те, що змінилося з початком 2022 року читайте у статті Олексія Павлиша: Зростання податків, зарплат, тарифи і нові правила для ФОПів: що змінюється з 1 січня 2022 року

Економічна правда