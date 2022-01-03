Данія хоче перевести внутрішні авіарейси на "зелене" пальне до 2030 року

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Данія до 2030 року планує відмовитися від викопного пального для внутрішніх авіаперельотів на виконання своїх кліматичних цілей.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Bloomberg.

Так, країна планує запуск перших внутрішніх рейсів, що використовують "зелене" паливо, не пізніше 2025 року.

"Мандрувати – значить жити, і тому ми літаємо. … Але водночас це шкодить нашому клімату. Ми хочемо зробити політ зеленим", – розповіла посадовиця у своїй промові.

Вона визнала, що практичних рішень наразі немає, внаслідок чого досягти мети буде важко. У своїй промові Фредеріксен також пообіцяла модернізувати податки на викиди для бізнесу, щоб гарантувати, що найбільші забрудники сплачують найвищі податки.

Таким чином Данія планує досягнути до 2030 року мети скоротити викиди вуглецю на 70% порівняно з рівнем 1990 року.

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Нагадуємо:

Нідерландська KLM виконала комерційний рейс Амстердам-Мадрид із використанням палива, що наполовину складається з синтетичного.

Економічна правда