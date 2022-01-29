Українська металургія у 2021 виробила на 3,6% більше сталі та посіла 14 місце за цим показником у світі

У 2021 році українські підприємства виробили 21,4 мільйонів тонн сталі, що на 3,6% більше, ніж у 2020 році. За цим показником Україна посіла 14-те місце у глобальному рейтингу виробників сталі.

Про це свідчать дані Worldsteel.

Зазначається, що загальне виробництво сталі у світі за підсумками 2021 року склало 1950,5 млн. т, що на 3,7% більше, ніж у 2020 році. Лідерами у цьому списку є Китай, Індія та Японія.

Нагадуємо:

Ринкові ціни на залізну руду 12 січня зросли до максимальних з жовтня внаслідок злив у Бразилії, другому найбільшому експортері металу у світі.

Зростання цін на руду може дати поштовх подальшому зростанню цін на сталь, що з середини листопада зросли на понад 50%.