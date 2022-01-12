Ціни на залізну руду зросли до тримісячного максимуму

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Ринкові ціни на залізну руду 12 січня зросли до максимальних з жовтня внаслідок злив у Бразилії, другому найбільшому експортері металу у світі.

Про це повідомляє Bloomberg, дані індексу IODEX 62% FE CFR China.

Так, ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі зросли на 1,8% до 130,55 доларів за тонну на торгах 12 січня, у Китаї (головному споживачеві залізної руди у світі) – на 1,9%.

За даними індексу IODEX 62% FE CFR China від S&P Global Platts, на 11 січня ціна руди встановилася на рівні 126 доларів за тонну. На такому рівні ціни востаннє спостерігалися у жовтні. Цей індекс оцінює спотові ціни на залізну руду зі вмістом 62% заліза.

Рушієм зростання цін стали потужні зливи у Бразилії, другому найбільшому виробникові залізної руди у світі після Австралії. Дощі підірвали роботу залізорудної промисловості у південно-східній частині Бразилії, внаслідок чого підприємства почали згортати роботу.

Зокрема, одна з найбільших гірничорудних компаній у світі Vale SA призупинила виробництво та тимчасово відмовилася від послуг залізниці, аби не наражати співробітників на небезпеку.

Крім того, виробництво призупинили чільні виробники металургійної продукції – Gerdau SA, Cia. Siderurgica Nacional SA та Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA.

Зростання цін на руду може дати поштовх подальшому зростанню цін на сталь, що з середини листопада зросли на понад 50%.

За даними аналітиків Mysteel Research & Consulting, очікується, що спотові ціни на залізну руду залишаться незмінними.

Серед причин – активізація виробництва руди та поповнення запасів на виробництвах напередодні Китайського нового року, що починається 31 січня. При цьому динаміку підтримають затримки поставок у Бразилії.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень (законопроєкт 5600). Закон, зокрема, вносить податкові зміни до оподаткування рентою залізної руди – що вищою є її вартість за індексом IODEX 62% FE CFR China, тим вищою буде ставка ренти.

Передусім ці зміни вплинуть на бізнес-імперію Ріната Ахметова. Водночас вища ставка ренти передбачена лише якщо ціна ресурсу становитиме понад 100 доларів за тонну.

Детальніше про закон можна прочитати за посиланням.

Економічна правда