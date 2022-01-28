НБУ визначив курс гривні на останній день січня

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Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 31 січня на рівні 28,78 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,03 грн (на 28 січня – 32,34 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 28 січня на рівні 28,99 гривні.

28 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,90 – 28,92 гривні. Курс знижувався з понеділка і 27 січня перетнув позначку у 29 гривень за долар.

28 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,68 – 28,70 гривні.

Попри зниження вартості українських активів ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – регулятор не розглядає жодні валютні обмеження.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Економічна правда