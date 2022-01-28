UniCredit відмовився від планів купити один з найбільших банків РФ – боїться санкцій

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Італійський банк UniCredit полишив плани купівлі одного з найбільших держбанків Росії Откритіє через загрозу санкцій проти РФ у разі повномасштабного вторгнення в УКраїну.

Про це повідомляє Financial Times.

Раніше UniCredit зацікавився Откритієм, аби підвищити прибутки банку. Але з огляду на геополітичні чинники вирішив відмовитися від таких планів, повідомив виконачний директор UniCredit Андреа Орсель.

Нагадаємо, що UniCredit є одним із європейських банків, чий капітал найбільше залежить від Росії. У четвер Європейський банк звернувся до таких фінустанов з проханням підготуватися до можливих міжнародних санкцій у разі, якщо РФ здійснить повномасштабне вторгнення в Україну.

РФ націоналізувала Откритіє у 2017 році і наразі планує його вихід на ІРО

Нагадуємо:

Європейський центральний банк попросив у банків план дій на випадок санкцій на Росію, зокрема – відключення від системи Swift.

Згідно з дослідженням JPMorgan, SocGen має найбільший фінансовий ризик щодо Росії серед усіх європейських банків із 2,6 млрд євро. Австрійський Raiffeisen має 1,9 млрд євро, а UniCredit — 1,4 млрд євро.

Економічна правда